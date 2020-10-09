Куда чаще летали пермяки в 2020 году

За 9 месяцев в Симферополь улетело на 47,1% больше пассажиров, чем в 2019 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту «Пермь» подчитали пассажиропоток за 9 месяцев этого года. По сравнению с показателями прошлого он сократился на 34%. Точные цифры такие - 828 850 пассажиров в этом году против 1 256 085 в прошлом.

Не для кого не секрет, что связано это с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса. В марте и апреле этого года количество рейсов из аэропорта Перми упало на 91,7 и 92%. Всего по итогам девяти месяцев количество «зарубежных» пассажиров сократилось на 85,8%. В 2020 году за границу из Большого Савино вылетели 35 497 человек, когда в 2019 году этот показатель был на уровне 250 тыс. пассажиров. Также за 9 месяцев на 21,1% упал внутренний пассажиропоток - с 1 008 416 до 794 423 человек.

В аэропорту рассказали, какие внутренние маршруты оказались самыми популярными. За 9 месяцев в Симферополь улетело на 47,1% больше пассажиров, чем в 2019 году (53 650 человек), в Анапу на 45,8% (43 650 человек), а в Санкт-Петербург на 26,3% (96 154 человек).

В сентябре внутрироссийский пассажиропоток аэропорта Большое Савино составил 148 199 человек, увеличившись на 24,1% по сравнению с показателем 2019 года. Рост пассажиропотока связан с наращиванием объемов перевозок по уже имеющимся направлениям, а также запуском рейсов, которые не были представлены в прошлом году.

Самыми динамичными направлениями сентября по сравнению с таким же периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+86,3%), Анапа (+76,6%), Казань (+69,9%), Симферополь (+51,2%) и Санкт-Петербург (+48,5%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам сентября 2020 года среди пассажиров стали Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Анапа.