В трех районах Перми отключат воду: публикуем список адресов

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» предупредили пермяков о том, что из-за ремонтных работ на водоводах жителю трех районов города останутся без воды.

Индустриальный район

В четверг 8 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет пна улице Стахановская в домах: 3, 5, 7А;

С 15:00 10 октября до 15:00 11 октября воды не будет по следующим адресам:

· м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул.Геологов, ул.А.Свиязева);

· м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская) ;

· ул. А.Свиязева, 2- 58, 11-39;

· ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. А. Свиязева;

· ул. М. Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

· ул. К. Леонова, 52-82, 43-65;

· ул. Самолетная, 48-74;

· ул. Рязанская, 3-19, 103, 105;

· ул. В. Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанская;

· ул. Советской Армии, 93, 100, 101а.

Ленинский район

Во вторник, 13 октября, с 9:00 до 18:30 воды не будет по адресам:

Комсомольский проспект, 1, 3, 4; Куйбышева, 4А, 6; Монастырская, 12, 12/1, 53А, 53Б; Окулова, 4, 4А.

Мотовилихинский район

С 10:00 10 октября до 10:00 11 октября отключат воду на сутки в следующих домах:

Индустриализации, 22; Инженерная, 3, 4; Ким, 17, 19; Никулинская, 14; Обросова, 41; Хрустальная, 28, 32, 34; Циолковского, 23; Чехова, 14, 16.