В Пермском крае будут судить мужчину, который устроил смертельное катание на реке

Лодка перевернулась на реке Нытва, 17-летний подросток утонул. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Пермском крае перед судом предстанет 29-летний мужчина. В суд уже передано уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

18 июля ночью он, изрядно выпив, решил прокатить на моторной лодке по акватории устья реки Нытва трех пассажиров. Среди них был 17-летний подросток.

У обвиняемого никогда не было удостоверения на право управления маломерным судном. Лодка не была зарегистрирована, жилетов или нагрудников у тех, кто был в лодке тоже не было. Во время катания мужчина резко повернул лодку из-за чего она перевернулась. Все оказались в воде. 17-летний пассажир не смог забраться на лодку и утонул.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.