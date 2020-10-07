«Люди с балкона просили о помощи». В Перми в многоэтажке случился пожар

Пожар случился рано утром на улице Милиционера Власова. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми сегодня рано утром случился пожар на улице Милиционера Власова. Горела квартира в пятиэтажке на втором этаже. Приехавшие на место ЧП пожарные увидели, как с балкона люди просили о помощи.

- С помощью трехколеннои лестницы было спасено с балкона 8 человек, 6 человек выведены с помощью спасательных устрои ств из задымленного подъезда из квартир, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Пермскому краю. К сожалению, один человек получил травму. В тушении пожара участвовали 6 единиц техники и 23 человека личного состава. Обстоятельства и причина пожара устанавливается. Проводится проверка.