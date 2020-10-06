В Пермском крае осудили троих мужчин, которые избили и засунули в багажник местного жителя

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре 2018 года в Александровске один из злоумышленников избил местного жителя, надел на него наручники и бросил в багажник автомобиля, затем увез его с места происшествия и отпустил.

На этом преступник не успокоился, и в тот же день заявился к дому потерпевшего, прихватив с собой парочку друзей. Между ними и потерпевшим снова возникла ссора, но на этот раз его избивали все трое. В результате преступных действий мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд квалифицировал действия подсудимых как "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору". Одного из преступников приговорили к четырем с половиной годам строго режима, еще двух суд приговорил к 4 годам тюрьмы

- Также с подсудимых в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда по сто тысяч рублей с каждого, — сообщает пресс-служба Александровского городского суда.