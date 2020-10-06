В Пермском крае автомобиль сбил коляску с 3-месячным малышом и уехал

Коляску с ребенком сбил автомобиль и скрылся.

В Чусовом, 5 октября, около 20.00 на улице 50 лет ВЛКСМ водитель неизвестной машины сбил коляску с 3-месчным ребенком. ДТП произошло напротив магазина «Монетка». Когда девушка с коляской начала переходить дорогу к ним быстро приблизился автомобиль и сбил коляску. От удара коляска опрокинулась, но ребенок к, счастью, из нее не выпал.

- Мальчик сильно закричал, - рассказывает сестра пострадавших. - Мы испугались и вызвали «скорую», мало ли ребенок ушибся, его осмотрели, но с малышом на первый взгляд все в порядке, сказали наблюдать. Водитель даже не остановился, скрылся. Сестра только увидела, что автомобиль темного цвета. Мы ищем очевидцев.

Если у вас есть информация об этом ДТП, пострадавшие просят связаться с ними по номеру телефона: 89504544146.