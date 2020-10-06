В Перми автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся

ДТП произошло на улице Репина. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми, 3 октября, в Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 7.30 по улице Репина ехал автомобиль неизвестной марки, в районе дома № 5 водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы.

- По факту оставления места ДТП проводится административное расследование, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - Просим откликнуться очевидцев произошедшего и сообщить об имеющейся информации по телефону 246-79-00 дежурная часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или «102». Анонимность гарантируется.