- Фото: Василий Вахрин

Житель Орджоникидзевского района долгое время скрывался от своей бывшей супруги и уклонялся от выплат алиментов на собственного сына. Своим укрытием он избрал квартиру матери. Пожилая женщина до последнего выгораживала сына, всякий раз заявляя приставу, что о его местонахождении ей ничего не известно.

Во время очередного визита к матери должника, судебный пристав заметил следы еще невысохшей грязи на мужской обуви, стоящей в коридоре. Указав женщине на улику, пристав начал осматривать помещение, и нашел алиментщика спрятавшимся за шкафом.

За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, пермяка привлекли к административной ответственности. Даже после этого он продолжил “играть в прятки” с приставами. Но долго скрываться он не смог и выдал себя сам.

Во время празднования Дня танкиста мужчина изрядно выпил и сел за руль. К слову сказать, к профессиональному празднику он не имел никакого отношения. И вскоре был задержан сотрудником ГИБДД, который выяснил, что автолюбитель не только пьян, но и в розыске у ФССП. Уже находясь в изоляторе временного содержания, горе-должник ознакомился с материалами своего уголовного дела.

- После всех этих событий отец ребенка изменил свое отношение к родительскому долгу. Теперь он намерен продать часть недвижимости, чтобы выплатить алименты, сумма которых за время его «исчезновения» превысила 450 тысяч рублей — сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю