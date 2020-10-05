В Пермском крае развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

На данный момент в Пермском крае из 2867 развернутых коек свободны​​ 450​ (15,7%). Фото: Минздрав Пермского края.

Минздрав Прикамья развернул еще 115 коек для больных коронавирусом в Октябрьском, Лысьве и Пермском районе . В ведомстве сообщают, что на 5 октября в регионе задействованы 2867 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Ковидные» отделения есть в 20 медицинских организациях: в Перми (11 учреждений), в Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.

На данный момент из 2867 развернутых коек свободны 450 (15,7%).

- Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ от 21 августа, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения от фактически развернутого коечного фонда в регионе, - сообщили в Минздраве Пермского края.