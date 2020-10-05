Юные экологи 132-й пермской школы представили проект «Развитие интерактивного эколого-краеведческого пространства ЭКО-ГРАД «TERRA VERDE»

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Юные экологи 132-й пермской школы, победители конкурса «Пермь – мастерская будущего - 2020» представили проект «Развитие интерактивного эколого-краеведческого пространства ЭКО-ГРАД «TERRA VERDE».

Развитие проекта предполагает создание системы эколого-краеведческого просвещения, образования и воспитания, формирование целостного эмоционального восприятия природы, заботы об окружающем мире.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

На территории учебного заведения появился целый городок с тематическими кварталами. Школьный уголок природы, где проходят уроки биологии, называется «Экологический лабиринт». Здесь проводятся занятия на открытом воздухе «Зеленая терапия» и «Живые уроки». «В «Эколабиринте» создана необычная клумба, куда высаживаются растения из «Красной книги Пермского края». Работают экологи 132-й и над созданием арт-объекта «Подземный мир».

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В квартале «Георгиевская лента» также будет создан арт-объект «Звезда» - как дань уважения подвигу наших прадедов. В квартале «Пермь Великая» появится три новых стенда с информацией об истории нашего города и края. На территории удивительного городка создатели проекта планируют проводить мероприятия как для учеников школы, так и для гостей из разных учебных заведений: «День рождения Перми», «Синичкин день», «День воинской славы России», «День Гангута» и другие.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Эко-град «Terra Verde» появился благодаря конкурсу школьных экологических проектов «Пермь – мастерская будущего», который уже 14 лет проводит предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В этом году защита проектов и обучение в рамках Конкурса проходит в онлайн формате. А реализуют свои идеи и создают проекты ребята наяву.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Новизной экологической составляющей представленной работы является акцент на современные подходы к эффективному природопользованию. Примером здесь выступает экологический менеджмент ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», - отметила Валентина Петровна Буравлева, педагог - куратор проекта ЭКО-ГРАД «TERRA VERDE».