За неделю в Пермском крае от коронавируса вылечили 337 человек

Под наблюдением специалистов остаются 1864 жителя Пермского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики Прикамья за предыдущую неделю вылечили 337 пациентов, после лечения коронавируса. Их уже выписали из медучреждений.

На сегодня, 5 октября, выписано еще 40 пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе справились с болезнью 6973 человека. Под наблюдением специалистов остаются 1864 жителя Пермского края. На утро 5 октября общее число выявленных заболевших составляет 10161 человек.

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