Где в октябре пермякам бесплатно привиться от гриппа

Мобильные пункты вакцинации будут работать и в октябре Фото: Олег ЗОЛОТО

Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлинике. В октябре в Перми вновь будут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Все желающие смогут привиться отечественной вакциной «Совигрипп» бесплатно.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, вакцина «Совигрипп» содержит актуальные штаммы, которые будут циркулировать в эпидсезоне 2020-2021 годов.

Адреса и режим работы пунктов вакцинации:

6 октября – площадь перед зданием Цирка (ул. Уральская,112) с 12.00 до 16.00.

7 октября – парковка у ТРЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а) с 12.00 до 16.00.

6 и 8 октября – парковка у ТРК «Колизей» (ул. Куйбышева, 16) с 12.00 до 16.00.

8 октября – площадь перед ТЦ «Гудвин» (ул. Уральская, 63) с 12.00 до 16.00.

8 и 15 октября – парковка у ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) с 12.00 до 16.00.