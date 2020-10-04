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В Перми, в микрорайоне Нагорный, в парке Победы напротив лицея №3 на улице Свиязева 3 октября был обнаружен обгоревший труп женщины. Тело было найдено на месте прогоревшего костра.

Как сообщили «Комсомольской правде» в следственном управлении СКР по Пермскому краю, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стало известно, что в тот день женщина распивала спиртные напитки вместе с малознакомым мужчиной, а затем пара поссорилась.

Мужчина убил случайную подругу, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, поджег ее тело.

- Подозреваемый задержан, - рассказали в пресс-службе СУ СКР. – Сейчас ведутся следственные действия, будет назначена экспертиза.