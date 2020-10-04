«Не вернулся с рыбалки». В Пермском районе неделю разыскивают мужчину в темно-синем джемпере

Фото: поисковый отряд имени Лизы Алерт

В Пермском районе уже неделю разыскивают 61-летнего Алексея Пищальникова. В прошлую субботу, 26 сентября, мужчина отправился на рыбалку из СНТ «Залив», находящегося в Хохловском сельском поселении Пермского района, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Был одет в темно-синий джемпер, зелено-коричневую футболку, черные джинсы, светло-серые резиновые сапоги.

Волонтеры поискового отряда имени Лизы Алерт просят помощи в поисках. Если вы видели этого человека, звоните инфоргу отряда Марии по телефону: 89028344698.