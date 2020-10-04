У пермской чиновницы отберут две гостиницы в Краснодарском крае

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Краевая прокуратура в рамках борьбы с коррупцией проверила сотрудников ГУ ФСИН России по Пермскому краю. Выяснилось, что муж одной из госслужащих ведомства в 2015 году купил в Краснодарском крае большой участок земли на берегу Азовского моря вместе с находящимися на нем двумя общежитиями. Эти здания были превращены в гостиничные комплексы.

Только кадастровая стоимость земли и гостиниц на момент покупки была более 46 миллионов рублей. А какова была рыночная – остается только гадать. Сумма, потраченная на приобретение недвижимости, превышала совокупный доход семьи сотрудницы ГУ ФСИН за три предыдущих года.

Законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена. Чиновница не смогла объяснить, откуда она взяла 46 миллионов.

В связи с этим прокуратура края направила в суд с иск об обращении обеих гостиниц в доход государства. Новороссийский суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.