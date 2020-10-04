Единственным в стране – пермякам бесплатно покажут сериал «Территория» за 5 дней до премьеры

В одной из главных ролей - Андрей Мерзликин Фото: кадр из фильма

12 октября на канале ТНТ начнут показывать мистический сериал «Территория», посвященный коми-пермяцкой мифологии. Фильм снимали в Коми округе. По сюжету 19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю.

- Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами-студентками Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман, - рассказали в пресс-службе канала.

А 8 октября, за несколько дней до официального релиза, в кинотеатре «Кристалл» будет организован бесплатный показ сериала «Территория». Предпоказ будет единственным в стране, нигде больше проводиться не будет. Чтобы попасть на просмотр, нужно зарегистрироваться на сайте ТНТ.