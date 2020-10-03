Пьяная пермячка выпала из окна второго этажа

Пострадавшую отвезли в травмпункт. Фото: Василий Вахрин

Неприятная история произошла в Орджоникидзевском районе Перми в пятницу вечером, 2 октября.

Около 17 часов из окна пятиэтажки на улице Кабельщиков, 93 выпала женщина. В результате падения она осталась жива, но получила травмы. Окно, из которого выпрыгнула женщина, находилось на втором этаже.

Пострадавшей вызвали «скорую помощь», известно, что ей 42 года. В момент ЧП женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пермячку доставили в травмпункт, полиция проводит проверку по факту произошедшего.