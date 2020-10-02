В Пермском крае 19 тысяч семей получили подарки для новорожденных

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Всего на 2020 год для малышей было закуплено более 26 тысяч подарков. В состав подарка входит всесезонное белье, полотенце-уголок с варежкой для купания, комплект детского постельного белья и информационный буклет начинающим родителям. В этом году подарок был дополнен трикотажным одеялом-пледом, комплектом одежды (ползунки, пинеты, боди, чепчик) и пелёнками.

- В Перми родителям новорожденных выдано около 9 тысяч подарочных комплектов, в Краснокамске – 500 подарков, а в Кизеле – 300, - сообщили в краевом ЗАГСе.

Для сравнения, в 2019 году территориальными отделениями ЗАГС было выдано почти 27 тысяч подарок новорожденным.