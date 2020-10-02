В Пермском крае лоб в лоб столкнулись две легковушки

Оба автомобиля серьезно пострадали. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Большесосновском районе 1 октября произошла серьезная авария. Около 15 часов по дороге Большая Соснова - Частые ехала «Шкода Октавия», за рулем был 46-летний житель Перми. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Чери».

В результате ДТП водители обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в полиции Прикамья.