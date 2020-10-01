«Как же мы без вас теперь?!». Директор пермской школы скончалась от коронавируса

Фото: страница школы №42 ВК

Как стало известно «Комсомольской правде», директор пермской школы №42 Татьяна Владимировна Залеляева скончалась от COVID-19.

«Добрая, отзывчивая, такая родная! Как нам вас будет не хватать!!! Как же мы без вас теперь?!» - коллеги и родители учеников так отозвались на трагическую весть.

Как рассказали в департаменте образования, директор школы №42 с прошлой недели находилась на лечении в больнице.

- К сожалению, сегодня стало известно о ее смерти, - сообщили в ведомстве. - Департамент связывался с родственниками, чтобы выразить соболезнования, по их информации диагноз – коронавирусная инфекция.Несмотря на то, что Татьяна Владимировна возглавила школу всего 1,5 года назад, она пользовалась уважением в коллективе, была Почетным работником общего образования, опытным учителем. Департамент образования выражает соболезнования родным и близким. На текущий момент ведется работа с семьей по оказанию необходимой помощи.

По нашим данным, одна из заместителей Татьяны Владимировны также тяжело болеет и находится в реанимации.

Всего за минувшие сутки в Пермском крае умерли шесть человек, инфицированных коронавирусом. У троих из них COVID- 19 стал непосредственной причиной смерти , у остальных – сопутствующим заболеванием.