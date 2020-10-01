Массовая вакцинация от коронавируса в Пермском крае начнется в следующем году

Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массово прививать пермяков от коронавируса начнут в феврале следующего года. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелихова сегодня, 1 октября, на брифинге в редакции «Комсомольской правды».

Министр заявила, что она и ее супруг высказали желание привиться уже из технической партии. «Уверена в этой вакцине», - сказала Оксана Мелехова.

Напомним, в Прикамье уже поступили тестовые 42 дозы вакцины. Скоро они будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона. Поступление следующей партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидается в Прикамье на следующей неделе в количестве 7000 доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.