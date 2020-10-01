Пермский «УРАЛХИМ» направил более 6 млн рублей на поддержку ветеранов

В Совете ветеранов филиала «ПМУ» на данный момент состоит 406 работников завода. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сегодня Совет ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечает День пожилого человека. Впервые за 20 лет существования этой общественной организации праздник проходит без торжественной обстановки из-за ограничений, связанных с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В Совете ветеранов филиала «ПМУ» на данный момент состоит 406 работников завода, вышедших на заслуженный отдых. Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – ветеранам» оказывает организации финансовую поддержку. В 2020 году ее объем составит более 6 млн руб. Ветераны получают от предприятия ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на заводе, а также единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам. Для пенсионеров также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против различных заболеваний.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Ветераны «ПМУ» – люди очень активные: всегда участвуют в спортивных и культурных мероприятиях завода. Из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось отменить запланированные для них праздники к Юбилею Победы и Дню пожилого человека. Однако другие меры поддержки сохраняются в полном объеме. Мы очень рады, что наши ветераны не унывают, участвуют в онлайн-конкурсах района, в мероприятиях по озеленению на свежем воздухе. Сейчас важно поберечься, переждать период всплеска заболеваемости и перевести активность в онлайн-формат.

Среди последних достижений ветеранов «ПМУ» - победа в конкурсе видеороликов «Урожайная грядка». Его провел ТОС «Мирный» Индустриального района г. Перми. Следующий этап онлайн-конкурса пройдет на уровне города Перми.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов «ПМУ»:

- Филиал «ПМУ» помогает своим ветеранам по всем направлениям, не забывает бывших работников. Это очень ценно! Сейчас, конечно, больших празднеств нет из-за ограничений. Но мы участвуем в разных конкурсах в интернете, общаемся онлайн. Ко Дню пожилого человека получили материальную помощь от завода и подарок от профсоюзной организации «ПМУ» – полотенца. Сегодня собрались в Совете узким кругом активистов на чаепитие. Словом, жизнь кипит, несмотря ни на что!