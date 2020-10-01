В Пермском крае за сутки выявили 81 случай коронавируса

Общее число заболевших в регионе достигло 9908. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за сутки выявили 81 случай коронавирусной инфекции. 65 человек проходят лечение в больницах, 16 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в регионе достигло 9908. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,05 (на 30 сентября – 1,02).

Из 81 нового заболевших - 39 мужчин, 42 женщины. Среди них: младше 45 лет – 20 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

В больницах остаются 1336 человек, выздоровели 50, за сутки скончались 6 человек с подтвержденным тестом на COVID-19.