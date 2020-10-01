В Пермском крае произошло ДТП с участие 6 автомобилей

В ДТП пострадали два человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Массовое ДТП случилось 30 сентября в 17.16 в Березниках. По улице Юбилейная ехал «Рено Сандеро», за рулем находился 47-летний водитель. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, он нарушил правила дорожного движения. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. Он допустил столкновение с автомобилем «Вортекс».

От удара, автомобиль «Рено Сандеро» отбросило на ГАЗ, «Вортекс» на двигающийся впереди автомобиль «Рено Логан», который потом столкнулся с «Киа Соул» и автомобилем «Шевроле Нива».

- В результате автоаварии пострадали водитель автомобиля «Рено Сандеро» и пассажир «Рено Логан», - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю. - Обоим оказана разовая медицинская помощь. В ходе проверки установлено, что зачинщик автоаварии неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.