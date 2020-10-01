В Пермском крае ученики из 51 класса ушли на карантин из-за коронавируса

Есть среди зараженных COVID-19 и студенты, разобщены коллективы в 7 ссузах Прикамья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по данным оперштаба на 1 октября в 51 школе выявили коронавирус. На карантин ушли по одному классу в каждом учреждении. Одноклассников заболевших детей перевели на дистанционное обучение.

COVID-19 выявили в школах Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне. При этом за последнюю неделю к обычному режиму работы вернулись ранее разобщенные ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми.

Кроме этого на коронавирусный карантин ушли 11 групп в детских садах Прикамья, по одной группе в каждом. в Перми, Чайковском и Юсьве. В дошкольных учреждениях проведены аналогичные профилактические мероприятия. При этом 8 детских садиков, где ранее было зафиксировано по одному случаю в одной группе, за прошедшую неделю вернулись к обычному режиму работы (Пермь, Березники, Красновишерск).

Есть среди зараженных COVID-19 и студенты, разобщены коллективы в 7 ссузах Прикамья. Они находятся в Перми, Соликамске, Краснокамске и Чайковском. Вернулись к обычному режиму работы 2 ссуза, в которых ранее были разобщены коллективы из-за выявленных случаев заболеваемости у студентов. Количество вузов, где были выявлены случаи заболеваемости у студентов и преподавателей, осталось без изменений – 11.