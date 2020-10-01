В Перми такси на полном ходу врезалось в автобус

В ДТп пострадал только водитель легковушки.

В Перми 30 сентября около в 22.50 произошло ДТП на перекрестке улиц Верхнемуллиноской и Промышленной.

По предварительной информации ОГИБДД по Перми, 46-летний водитель «Лады Веста» ехал по улице Верхнемуллинской к улице Промышленной. В районе дома 23 на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу автобусу Scania, который двигался по главной дороге.

- В результате ДТП, пострадал водитель «Лады», - рассказали в ОГИБДД по Перми. - По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.