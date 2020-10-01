Такая же сухая и теплая погода наблюдалась в эти дни в Прикамье в 2003, 2005 и 2007 годах. Фото: Василий Вахрин

Пермяков продолжает радовать золотая осень. Всю неделю в регионе держалась солнечная погода, со слабым ветром, а столбик термометра приближался к отметке +20.

Как рассказали в ГИС центре Пермского государственного национального исследовательского университета, для северных районов края это теплее нормы на 5° и более, на юге отклонение от нормы составит около 2-3° из-за более холодных ночей.

Меняться погода начнет в выходные. Сохраняется неопределенность относительно прогноза на субботу 3 октября. В случае, если холодный фронт будет смещаться медленнее ожидаемого, еще есть вероятность сохранения в этот день сухой и теплой погоды с температурой +15…+18° в дневные часы. В воскресенье уже ожидается вторжение с севера более холодной воздушной массы и снижение температуры днем до +5…+10°, по северу края возможно до +3°.

В целом можно отметить, что подобные долгоживущие антициклоны для конца сентября и начала октября не являются чем-то уникальным. Такая же сухая и теплая погода наблюдалась в эти дни в 2003, 2005 и 2007 годах, причем во всех случаях продолжительность сухого периода была свыше 10 суток.