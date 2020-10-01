Прокуратура Пермского края начала проверку из-за очередей на КТ

Пермская прокуратура проведет проверку в связи с длительным ожиданием бригадами скорой медицинской помощи проведения КТ. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Прокуратура Пермского края отреагировала на множество сообщений в СМИ и социальных сетях о длинных очередях на компьютерную томографию. Ведомство проведет проверку в связи с длительным ожиданием бригадами скорой медицинской помощи проведения КТ, а также проблемах с вызовом скорой помощи.

- В ходе проведения надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения прав граждан на своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи, в том числе достаточность принятых мер Министерством здравоохранения Пермского края, - сообщает прокуратура Пермского края.