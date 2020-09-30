В Пермском крае направлено в суд дело об обналичивании 5 млрд рублей

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд Перми. Фото: Василий Вахрин

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей региона. Их обвиняют по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере».

Следователи установили, что обвиняемые объединились, чтобы извлечь незаконный доход. С 2014 по апрель 2016 года они организовали незаконную банковскую деятельность и привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд. рублей. Деньги приводили через счета фирм-однодневок.

- В центральных районах Перми существовало около 15 офисов, где велась незаконная банковская деятельность, а вывод и обналичивание средств осуществлялись более чем через 100 подконтрольных организаций, созданных обвиняемыми, - сообщает прокуратура Пермского края. - Более чем за 2 года подсудимым удалось получить более 171, 5 млн. рублей преступного дохода.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд Перми.