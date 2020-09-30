«Родила, убила, тело спрятала». В Кунгуре будут судить мать, которая расправилась с новорожденным младенцем

Уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд. Фото: Василий Вахрин

В Кунгуре будут судить 36-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве собственного новорожденного ребенка.

Малыш у нее появился на свет 15 июня. Рожала женщина не в больнице, а в надворных постройках возле частного дома в одном из поселков Кунгурского района.

Сразу после родов женщина убила малыша, а его тело спрятала.

- Факт внебольничных родов был установлен медицинскими работниками, которые сообщили в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В тот же день в результате слаженной работы следственно оперативной группы тело младенца было обнаружено. Экспертиза установила, что женщина страдает психическим заболеванием, лишающим ее возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Сейчас уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.