Для контроля качества продуктов нефтепереработки «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» использует БИК-спектрометрию

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Центральная лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» славится не только самыми точными сотрудниками, но и самым передовым оборудованием. Здесь применяют новый комплексный метод испытания для контроля качества продуктов нефтепереработки – БИК-спектрометрию, альтернативный (ручным ГОСТовским) методам.

Главным преимуществом экспресс-метода является меньшее время, необходимое на выполнение испытаний, использование минимального объема образца для проведения испытаний, замена большинства приборов и минимальная пробоподготовка.

БИК-спектрометр используют в лаборатории с 2016 года. Перед началом его использования была проведена огромная работа по его «научению»: снятие спектров вручную, занесение показателей и их сопоставление с результатами испытаний по ГОСТ - построение высокоточных калибровок. Сейчас уже два однотипных спектрометра (приборы МРА) готовы разгрузить основное оборудование. Качество товарной товарной продукции контролируют по следующим показателям: фракционному составу, температуре вспышки, температуре помутнения, кинематической вязкости, октановым и цетановым числам и некоторым другим.