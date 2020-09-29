В Перми будут судить банду лже-банкиров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 пермяков обвиняют в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, в период с 2014 года по апрель 2016 года в Перми и других городах Прикамья действовали около 15 офисов, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялись вывод и обналичивание средств.

Лже-банкиры использовали «фирмы-однодневки». За два с лишним года они привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 миллиардов рублей. Нелегальный доход составил более 171, 5 миллиона рублей.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

- Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.