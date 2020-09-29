Расписание движения поездов «Ласточка» до Краснокамска изменяется

. Фото: архив "КП"

С 1 октября путь следования скоростной электрички «Ласточка» по маршруту Пермь-Краснокамск составит 50 минут. Время стоянки поезда на станции Оверята сократится на две минуты. Расписание движения поездов изменится. Из Краснокамска «Ласточка» будет отправляться в 06:41, 09:07, 15:01, 17:17 и 20:04 (время местное), из Перми – в 06:43, 13:50, 15:20, 17:23 и 18:54/

- Между Пермью и Краснокамском появится дополнительный остановочный пункт Рейд. Там завершается строительство пассажирской платформы с ограждением и теневым навесом, а также благоустройство прилегающей территории, - рассказали в пермской дирекции СвЖД.

Также «Ласточки» начнут останавливаться на остановке Железнодорожная.