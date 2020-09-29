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Спорт

В пермской «Звезде» еще несколько футболистов заболели коронавирусом

Матч с «Оренбургом» отменен
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ФК "Звезда"

Фото: ФК "Звезда"

Решением краевого Роспотребнадзора матч между пермской футбольной командой и «Оренбурга», который должен был пройти 30 сентября, отменен.

- В связи с выявлением еще нескольких положительных результатов после повторного тестирования нашей команды на COVID-19, вся команда помещена на карантин до полного выздоровления, - сообщили в клубе «Звезда».

Ближайший выездной матч ОЛИМП-Первенства ПФЛ с «КАМАЗом» также не состоится. Решение о судьбе матчей «Звезды» против «Челябинска», «Оренбурга» и «КАМАЗа» примет КДК РФС.

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