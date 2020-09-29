«Меньше мяса, больше хлеба» Пермьстат посчитал, какие продукты чаще едят пермяки

Больше нормы пермяки покупают хлеб и хлебобулочные изделия.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Пермьстате подчитали, сколько в год пермяки съедают продуктов и достаточно ли этого по медицинским нормам.
Забегая вперед скажем, что почти по всем пунктам, пермяки не выполняют норму. За прошлый год житель нашего региона в среднем съедает 63 кг мяса, в то время как норма - 73 кг.
Молока и молочных продуктов и того меньше, в прошлом году эта цифра была 230 литров в год, норма – 325.
Овощи и фрукты, судя статистике, у пермяков не в почете. За год на одного человека приходится 87 и 56 кг соответственно, в то время как норма овощей за год - 140 кг, фруктов 100 кг.
Больше нормы пермяки покупают хлеб и хлебобулочные изделия. Рекомендуемая норма - 96 кг, а съедаем 111 кг за год. Причем цифра эта стабильна два года подряд.
Статистика: https://permstat.gks.ru/