«Меньше мяса, больше хлеба» Пермьстат посчитал, какие продукты чаще едят пермяки

Больше нормы пермяки покупают хлеб и хлебобулочные изделия. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермьстате подчитали, сколько в год пермяки съедают продуктов и достаточно ли этого по медицинским нормам.

Забегая вперед скажем, что почти по всем пунктам, пермяки не выполняют норму. За прошлый год житель нашего региона в среднем съедает 63 кг мяса, в то время как норма - 73 кг.

Молока и молочных продуктов и того меньше, в прошлом году эта цифра была 230 литров в год, норма – 325.

Овощи и фрукты, судя статистике, у пермяков не в почете. За год на одного человека приходится 87 и 56 кг соответственно, в то время как норма овощей за год - 140 кг, фруктов 100 кг.

Больше нормы пермяки покупают хлеб и хлебобулочные изделия. Рекомендуемая норма - 96 кг, а съедаем 111 кг за год. Причем цифра эта стабильна два года подряд.