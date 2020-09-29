В экогороде «Погода» ведется благоустройство первых дворов-оазисов

Эксперты отмечают, что в «Погоде» самые большие в Перми дворы-оазисы. Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральная корпорация «Девелопмент-Юг» готовится ввести в эксплуатацию первые два дома в экогороде «Погода». Строители уже установили детские площадки и приступили к монтажу оборудования для взрослых и подростков. Каждый житель «Погоды» считает, что двор создан именно для него. Придомовая территория каждого дома делится на 3 части: Мир малышей до 3 дет, Страна героев для детей от 4 до 12 лет и Парк друзей для взрослых и подростков.

Фото: «Девелопмент-Юг»

В каждом дворе «Погоды» — свой игровой комплекс в стиле эколофт. Для жителей экогорода предусмотрены единые ключи, поэтому дети могут проводить время на любой площадке: сегодня они весело резвятся в веревочном парке, а завтра бегут к друзьям в соседний двор, чтобы попрыгать на батутах или лихо скатиться с горки-пирамиды. Площадки для малышей в «Погоде» — это минипарки с игровыми, творческими и развивающими элементами. В экогороде нет скучных песочниц и типовых горок. Замок рыцарей и принцесс, песочница с функциями развития мелкой моторики, а также разнообразные домики для игр.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Для подростков и взрослых во дворах застройщик устанавливает скамейки и беседки-перголы. Большое внимание застройщик уделяет безопасности. Оборудование тщательно подбирается. Все малые архитектурные формы выполнены из натурального дерева и металла. Промежутки и стыки между элементами оборудования разработаны так, чтобы не допустить застревания ребёнка. На детских площадках предусмотрено прорезиненное покрытие. Автомобили не имеют доступа в зоны игр и отдыха.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Велодорожки — важная часть спортивной среды, которую «Девелопмент-Юг» создает в «Погоде». Любители велосипеда могут кататься, не опасаясь случайно задеть кого-нибудь из прохожих — ширина велодорожек составляет 1,5 м. Внутриквартальные дорожки будут объединены в единую сеть экогорода. Общая протяжённость велотрассы составит более 3 км. Внутри кварталов покрытие дорожек выполнено из резиновой крошки. Архитекторы предусмотрели, чтобы дорожки по минимуму соприкасались с автомобильным движением — только между кварталами. В каждом дворе предусмотрена велопарковка.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Эксперты отмечают, что в «Погоде» самые большие в Перми дворы-оазисы. Площадь экогорода составляет 40 гектаров, и 45 % этой территории занимают зеленые дворы и прогулочные зоны. Ландшафтные дизайнеры отмечают интересный факт: деревьев и кустарников в «Погоде» больше, чем квартир. В каждом дворе – 455, а во всём комплексе – более 5000.