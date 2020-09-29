Житель Прикамья подал на работодателя иск на 300 тысяч рублей за нервный срыв

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Житель Прикамья обратился с иском к компании ООО «Севертеплосервис» с требованием обязать провести расследование на производстве и компенсировать моральный вред.

Во время пандемии мужчина находился на своем рабочем месте в Ненецком Автономном округе. Среди работников предприятия произошла вспышка короновируса, но работодатель не принял никаких мер для изоляции заболевших. Опасаясь быть зараженным, мужчина испытал сильнейший нервный срыв.

Как сообщает Кунгурский городской суд, пострадавший считает, что данное психическое расстройство возникло вследствие неправомерных действий ответчика в период его работы. Помимо того, истец, находясь на рабочем месте, получил перелом скуловой кости.

Пострадавший просит провести расследование данных случаев и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.