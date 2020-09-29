В Пермском крае за сутки выявили 76 новых случаев коронавируса

Общее число зараженных в Пермском крае 9747. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 76 пермяков. Из них 72 человека проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число зараженных в Пермском крае 9747. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 28 сентября – 1,02).

Из 76 новых заболевших - 41 мужчина, 34 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 5 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет.

Выписали из больниц за сутки 46 пациентов, 5 человек скончались с положительном тестом на Covid-19.