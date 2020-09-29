Сотрудники Центра медицинской профилактики вместе с волонтерами-медиками проведут акцию «Оберегая Сердца»

Фото: Центр медицинской профилактики

С 28 сентября по 4 октября сотрудники Центра медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками Пермского края проведут акцию «Оберегая Сердца» к всемирному Дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Участие в акции может принять каждый желающий. Пермяки смогут пройти проверку здоровья сердца в «энерго-точке». Скрининг включает в себя: измерение давления, измерение уровня холестерина и глюкозы; по итогам обследования врач-терапевт проведет консультацию и расскажет, как «бережно» относиться к своему сердцу и здоровью в целом. Кроме того, самые активным предлагают принять участие в квиз-викторине и поучаствовать в челлендже «Спасибо, Сердце!».

Также будут проводиться мастер-классы (скандинавская ходьба, массовые зарядки) на открытом воздухе в малых группах с соблюдением эпидемиологического режима. По завершении акции участники получат знания по вопросам здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В программе возможны изменения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в крае.