В правительстве Прикамья новые назначения

В правительстве Пермского края состоялись кадровые назначения. Фото: Василий Вахрин

В правительстве Пермского края состоялись кадровые назначения: и.о. главы краевого МИНЭКа назначена заместитель руководителя ведомства Татьяна Чуксина. Она приступила к обязанностям с 29 сентября.

В министерстве по управлению имуществом градостроительной деятельности Пермского края исполняющая обязанности министра также назначена одна из заместителей – Ксения Хайруллина, к работе она приступила с 23 сентября.

Прежние руководители министерств – Максим Колесников и Николай Гончаров покинули должности по собственному желанию.