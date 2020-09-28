Райффайзенбанк: только 10% россиян не собираются выплачивать ипотечный кредит досрочно

Фото: Райффайзенбанк

В среднем россияне рассчитывают закрыть ипотеку в два раза быстрее срока кредита, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более четырех тысяч жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей.

61% россиян, у которых сейчас есть ипотечный кредит, собирается выплатить его досрочно. 29% не задумывались пока об этом. И только 10% уверены, что не будут выплачивать ипотеку раньше времени.

«Всего пять-семь лет назад было сложно представить, что ипотека в нашей стране будет начинаться со ставок 6,5%, а чтобы подать заявку и получить одобрение банка, достаточно просто выйти в интернет. Сегодня это уже реальность, а шутки про то, как страшно брать ипотеку ушли в историю: ставки становятся все ниже, а сервис непрерывно развивается. Уже 90% заявок на ипотеку в Райффайзенбанке клиенты оставляют онлайн и получают одобрение в течении суток. Ипотека становится все более удобным способом быстро приобрести свое жилье или улучшить его качество, поэтому люди используют этот вариант не однажды, а каждый раз как задумываются о покупке недвижимости», – рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Чаще всего ипотеку в России берут на 10 лет (22%), 15 лет (23%) и 20 лет (18%). В большинстве своём (41%) респонденты планируют рассчитаться с займом за пять лет. 20% закладывает на это 10 лет и 17% — 7 лет. За год ипотеку планируют закрыть 12% опрошенных. При этом наиболее оптимистично настроены жители Санкт-Петербурга: 19% рассчитывают погасить кредит за год и 48% за пять лет.