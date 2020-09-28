Браззовская мартышка Бумер в Пермском зоопарке. Фото: Пермский зоопарак.

Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 октября. Посетителей здесь будут ждать с 10.00 до 18.00 вечера, касса работает до 17.00.

Также администрация зоопарка в честь Дня пожилого человека проводит акцию для пенсионеров. С 1 по 10 октября они могут купить билет по цене детского.

Цена взрослого билета (c 12 лет включительно) - 250 рублей, детского (с 4 лет включительно по 11 лет включительно) - 150 руб. Дети до 4 лет - бесплатно.

Для многодетных семей вход бесплатный.