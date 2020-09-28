В Пермском крае электрички переходят на зимнее расписание

с 28 сентября отменяется 10 электропоездов, вводится в расписание один. Фото: архив "КП"

Пермские электрички переходят на зимнее расписание. АО «Пермская пригородная компания» сообщает, что с 28 сентября отменяется 10 электропоездов, вводится в расписание один.

Отменяются:

На направлении Чусовская – Кизел: № 6163/6164 сообщением Чусовская – Губаха (курсирование ежедневно); № 7613/7614 сообщением Губаха – Половинка-Чусовская (курсирование ежедневно).

На направлении Пермь-1 – Углеуральская: № 6294/6293 сообщением Пермь-1 – Дивья (курсирование ежедневно).

Маршрут «городской электропоезд»: № 7106 сообщением Оверята – Пермь-2 (курсирование ежедневно).

На направлении Пермь-2 – Верещагино: № 6027/6028 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (курсирование с понедельника по четверг), № 6025/6026 сообщением Пермь-2 – Менделеево (курсирование по пятницам, субботам, воскресеньям), № 6021/7648 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (курсирование по субботам), последний раз отправится в субботу 26 сентября.

На направлении Пермь-2 – Шаля: № 7168/7171 сообщением Пермь-2 – Кишерть (курсирование по пятницам, субботам и воскресеньям), последний раз отправится в воскресенье 27 сентября.

На направлении Пермь-1 – Селянка: № 7124 сообщением Пермь-1 – Комарихинская (курсирование по пятницам), последний раз отправился в пятницу 11 сентября. В сутки 18, 25 сентября не курсирует. № 7652 сообщением Комарихинская – Селянка (курсирование по пятницам), последний раз отправился в пятницу 11 сентября. В сутки 18, 25 сентября не курсирует.

Вводятся в обращение зимний пригородный поезд:

№ 7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур (курсирование 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям) начиная с 4 октября до ввода нового графика движения поездов. № 7194/7193 не курсирует 2, 9 октября.