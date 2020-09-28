С 1 октября пермяки смогут получать социальные выплаты только на карту «Мир»

У пермяков есть еще несколько дней, чтобы отправить в Центр социальных выплат реквизиты карты платежной системы «Мир». Фото: архив "КП"

У пермяков есть еще несколько дней, чтобы отправить в Центр социальных выплат реквизиты карты платежной системы «Мир». С 1 октября государственные пособия на детей, пенсии военнослужащим, выплаты, положенные пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, будут переводить только на такую карту.

Для каких еще выплат нужна карта «Мир»: единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, пособие по безработице, ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет, пенсии и другие соцвыплаты из Пенсионного фонда.

При оформлении карты «МИР» необходимо предоставить в Центр социальных выплат и компенсаций новый номер банковского счета.

Образец заявления и контакты отделов ЦСВ можно посмотреть на сайте цсв59.рф