«Внимание всем!» В Перми будут проверять систему оповещения

Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение. Фото: архив "КП"

2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке. Во время нее пройдет техническая проверка готовности системы оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» 2 октября в Перми услышат:

10.30 до 10.35 - запуск электросирен региональной системы оповещения, а также местных, локальных и объектовых систем оповещения, а также запуск мобильных комплексов оповещения (применение автомобилей с сигнальными громкоговорящими устройствами для непрерывного доведения сигнала «Внимание всем!»);

10.35 до 10.37 будут перехвачены теле- и радиотрансляции Российской телевизионной радиовещательной компании. Сообщения: «Внимание, граждане! Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок»;

10.37 до 10.40 - запуск сиренно-речевых установок (сигнал «Внимание всем») региональной системы оповещения Пермского края. Сигнал «Внимание всем» будет слышен в течение 3 минут.

Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.