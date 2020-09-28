В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 75 человек

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9671. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае за сутки положительный результат на COVID-19 получили 75 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 43 пациента проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9671. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 27 сентября - 1,03).

Из 75 новых заболевших - 34 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка - 1 мальчик и 2 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 14 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет.