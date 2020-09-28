В Перми перед приближающимся поездом у инвалида на ж/д путях застряли костыли

Мужчина на костылях не услышал, как приближается поезд и начал переходить пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для пермяка едва не закончился трагедией переход по железнодорожным путям в районе улицы Самолетной. ЧП произошло 27 сентября около 8 часов утра. Спасателям позвонила женщина, которая увидела, как мужчина на костылях начал переходить ж/д пути, не заметив приближающегося поезда.

Как на зло они застряли между рельсами. Мужчина без ноги в последний момент отпрыгнул от путей, а костыли переехал поезд. Встать и идти самостоятельно он не мог. На место приехали спасатели и эвакуировали мужчину в безопасное место.