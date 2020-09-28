Пермяки могут увидеть последнее в этом году светомузыкальное представление фонтанов

30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Фото: архив "КП"

В Перми завершается сезон работы фонтанов. Их последний рабочий день - 30 сентября. Затем начнутся работы по их отключению и консервации.

30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Один сеанс длится около 30 минут. Последние представления в 21.30 покажут фонтаны на площади у Театра-Театра и в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.