Власти Перми подтвердили, что откроют перекресток Революции и Куйбышева до 10 октября

Фото: администрация Перми.

В городской администрации сообщили, что работы по большой реконструкции улицы Революции в Перми ведутся строго по плану.

- Полностью открыть для движения автотранспорта перекресток улиц Революции и Куйбышева планируется 10 октября, к привычному маршруту вернется и трамвай №5, - сообщили в мэрии. - Завершить работы по укладке трамвайных путей на участке улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской подрядчик должен к концу 2020 года.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от Центральног рынка до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение - по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. В итоге трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Обустроят остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы.