Впервые в истории: баскетболисты пермской «Пармы» обыграли ЦСКА

Фото: страница ВК БК "Парма".

- Вот это начало сезона, друзья! – не смогли сдержать эмоции ведущие странички ВКонтакте пермского баскетбольного клуба « Парма». - Историческая победа над ЦСКА. В сумасшедшей борьбе мы обыграли армейцев в первом матче Единой Лиги ВТБ. Браво! Потрясающая победа, команда - настоящие герои, а ее болельщики самые лучшие.

Остается добавить, что пермские баскетболисты одолели хозяев площадки. Те уверенно вели в счете, и в последней четверти имели преимущество в 22 очка.

Но пермякам удалось совершить невероятное: в последней десятиминутке они переломили ход матча и выиграли со счетом 97:95.

Лучшим в пермской команде был Борис Савович, который принес «Парме» 18 очков.